ميسي يتدرب على الرمال للحاق بمباراة برشلونة‎ ضد أتلتيك بلباو (فيديو)

يسابق ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، الزمن للحاق بالمواجهة الأولى للنادي الكتالوني في الدوري أمام أتليتك بلباو، غدًا الجمعة، حيث يتدرب بجدية ويواصل تعافيه في المقر التدريبي للنادي.

واشتكى ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، من ألم في الساق اليمنى خلال أحد التدريبات بعد عودته من الإجازة وأكدت فحوص طبية أن قائد الأرجنتين يعاني من شد في ربلة الساق من الدرجة الأولى تسبب بغيابه عن جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أنه رغم تبقي نحو 24 ساعة على مواجهة بلباو لم يستبعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، ميسي من المواجهة لكنه في نفس الوقت يفضل عدم المجازفة والدفع بالهداف التاريخي للنادي.

وسيعلن فالفيردي خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق، اليوم الخميس، توضيحًا لحالة ميسي ومدى مشاركته في المباراة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤدي فيه الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات تدريبات علاجية على الرمال، حيث ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو عاري الصدر ويسدد كرة في الشباك من أجل تقوية عضلة ربلة الساق.

وسيعتمد برشلونة، الذي يدافع عن لقب الليغا، بالثنائي الهجومي لويس سواريز، والوافد الجديد أنطوان غريزمان، والجناح عثمان ديمبلي في حال غياب ميسي.