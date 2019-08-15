تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني (صورة)

رصدت صحيفة ”La Vanguardia“ التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في مباراته بالجولة الأولى للدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو، غدًا الجمعة على ملعب ”سان ماميس“.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن التشكيل المتوقع يتكون من: مارك أندريه تير شتيغن، جوردي ألبا – كليمون لينغليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – سيرجيو روبيرتو، عثمان ديمبلي – لويس سواريز – أنطوان غريزمان.

وخاض برشلونة 5 مبارياتٍ تحضيرية للموسم الجديد، وكانت البداية أمام تشيلسي في كأس راكوتين وخسر الكتلان بهدفين لهدف، ثم واجهوا فريق أسطورة الفريق السابق أندريس إنييستا فيسيل كوبي وفازوا بثنائيةٍ نظيفة، وذلك قبل أن يواجه الكتلان آرسنال في كأس جوان غامبر ويفوز بهدفين لهدف، أما الختام فكان أمام نابولي في كأس سوبر إيطالي إسباني لُعب على مباراتي ذهاب وإياب فاز بهما زملاء ميسي بهدفين لهدف للأولى ورباعيةٍ نظيفة للثانية.

فيما خاض أتلتيك بلباو 8 مباريات تحضيرية للموسم الجديد في الصيف، أبرزها كانت أمام روما في بيروجيا بإيطاليا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة الباسكيين ووست هام الإنجليزي.

وسيبدأ برشلونة الموسم دون نجمه الأول ليونيل ميسي الذي عانى إصابة في الصيف، ورغم عودته للتدريبات إلا أن لياقته لم تكتمل بعد، أما فرينكي دي يونغ فلا يوجد ما يمنعه من المشاركة بعد عودته للتدريبات هو الآخر، وأخيرًا لن يشارك الحارس البديل القادم من فالنسيا هذا الصيف نيتو لتعرضه لإصابة بكسر في اليد من المتوقع أن يتعافى منه في أكتوبر المقبل.