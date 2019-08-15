تقرير: بوغبا يجبر زيدان على استمرار لاعبيه ”المنبوذين“ في ريال مدريد

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد اقترب من رفع الراية البيضاء في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت تمامًا دخول أي مفاوضات لبيع بوغبا بأقل من 180 مليون يورو، وهو الرقم الذي لا يستطيع ريال مدريد الوفاء به حالياً، بعد أن دفع ما يزيد على 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأكدت ”أس“ أن خطة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في ضم بوغبا فشلت تمامًا، في ظل مطالب إدارة مانشستر يونايتد من جهة، ومن جهة أخرى إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا قبل أسبوع، دون أن يتعاقد المانيو مع لاعب يستطيع سد فراغ بوغبا حال رحيله؛ ما يجعل انتقاله إلى الريال ضرباً من المستحيل حالياً.

وتابعت: ”فشل صفقة بوغبا سيجعل ريال مدريد يعيد النظر في بيع بعض لاعبيه، ويمنح فرصة جديدة للويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، رغم أن كلا اللاعبين لا يحظيان باقتناع زيدان، الذي أبدى رغبته في بيعهما قبل بداية الموسم الجديد“.

وأردفت: ”شارك بيل لمدة نصف ساعة في مباراة ريال مدريد وروما الودية، وهو ما يمكن أن يمثل تراجعًا نسبيًّا في توجهات زيدان المتشددة ضد الويلزي الدولي، كما أن رودريغيز يحظى بدعم كبير من جانب إدارة ريال مدريد، وعلى قمتها الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يرغب في استمراره برفقة الميرينغي“.

وختمت ”آس“ التقرير بالتأكيد على استمرار اللاعبين في ريال مدريد، كون بيل لا يريد الرحيل، كما أن رودريغيز لن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بقرار من إدارة النادي الملكي، إضافة إلى أن نادي نابولي الإيطالي يريد التعاقد معه على سبيل الإعارة، وهو ما يرفضه مسؤولو الريال.