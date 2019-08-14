بايرن ميونخ ينتظر ما ستسفر عنه صفقة نيمار لخطف كوتينيو

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا سينتظر فيليب كوتينيو حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية مطلع الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن مسؤولي النادي البافاري يعتقدون أن التعاقد مع صانع اللعب البرازيلي يمكن أن يكون فرصة جيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تعطل صفقة برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن نيمار والتي تتضمن انتقال كوتينيو إلى باريس حينها يمكن لبايرن أن يضم لاعب ليفربول السابق.

واتفقت مجلة ”كيكر“ الألمانية مع ”بيلد“ في القول إن فشل صفقة انضمام نيمار إلى برشلونة ستجعل بايرن ميونخ قريبًا للغاية من التعاقد مع كوتينيو لمدة موسمين على سبيل الإعارة مثلما فعل من قبل مع جيمس رودريغيز من ريال مدريد.

وعرض برشلونة كوتينيو على بايرن ميونخ قبل أسبوعين بعد فشل التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بسبب الإصابة خاصة وأن النادي البافاري يرى في كوتينيو بديلًا ناجحًا لساني.

بايرن ميونخ لا يريد أن يدفع مبلغًا كبيرًا ويفضل استعارة اللاعب وهو ما يرفضه برشلونة لكن في حال فشل صفقة نيمار سيكون من الجيد للطرفين إعارة الدولي البرازيلي إلى بايرن.