باريس سان جيرمان يطلب فينسيوس جونيور من ريال مدريد ضمن صفقة نيمار

ذكرت صحف مدريد ”ماركا“ و ”آس“ أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان طلب من ريال مدريد مواطنه الشاب فينسيوس جونيور ليكون ضمن صفقة النجم نيمار.

وحسب الصحيفتين فالمدير الرياضي لباريس سان جيرمان يعتقد أن فينسيوس جونيور سيكون أفضل بديل لنيمار في الفريق لكونه يملك مؤهلات جيدة بالإضافة لسلوكه الجيد خارج الملعب.

ورفضت إدارة ريال مدريد المقترح لكونها ترى في البرازيلي نجمًا للمستقبل رغم كون الفريق الفرنسي قدم المقترح مرتين.

وحتى النجم الشاب لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد ويحلم باللعب بجوار مواطنه نيمار في فريق واحد وهو ما جعله من المرحبين بقدومه لريال مدريد في حال تمت الصفقة.

ومازال برشلونة الأقرب لضم النجم البرازيلي وإعادته للكامب نو لكن الفريق الفرنسي يأمل في أن يمنحه لفريق آخر للعلاقة السيئة بينه وبين الفريق الكتالوني.