في صفقة نيمار.. 3 أسباب تمنح برشلونة اليد العليا في المفاوضات

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيشهد 48 ساعة، ستكون حاسمة لوجهته المستقبلية في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى اللقاء المباشر الأول الذي تم بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان أمس، والذي سيعقبه لقاء آخر في منتهى الأهمية بين رئيسي الناديين، جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، والقطري ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، غدًا الخميس في مدينة ليفربول.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن بارتوميو يدخل المفاوضات مع الخليفي من موقع القوة، في ظل العديد من العوامل، أولها استحالة استمرار العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار، في ظل التوترات بين الطرفين من جهة، ورغبة اللاعب في الرحيل من جهة أخرى، إضافة إلى هتاف جماهير سان جيرمان ضد نيمار في المباراة الافتتاحية لبطل فرنسا في الدوري، ليغ 1.

وتابعت بقولها: ”العنصر الثالث الذي يلعب أيضًا في صالح برشلونة هو رغبة نيمار في العودة إلى البلوغرانا، ورفضه مبدأ الانتقال إلى ريال مدريد، رغم وجود عرض من النادي الملكي لضم اللاعب، وبالتالي فإن إدارة باريس سان جيرمان لن تستطيع بيع البرازيلي الدولي إلى الميرينغي دون موافقته“.

وأردفت قائلة: ”نقطة الخلاف الرئيسية بين مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان حاليًا هي كيفية إتمام الصفقة، حيث يريد البارسا أن تكون العملية تبادلية، وتضم انتقال البرازيلي كوتينيو إلى سان جيرمان إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 60 إلى 80 مليون يورو، في حين يضع مسؤولو بي إس جي حدًا أدنى يبلغ 180 مليون يورو لبيع اللاعب البرازيلي“.