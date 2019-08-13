إعارة أندري لونين حارس ريال مدريد إلى بلد الوليد

كشف نادي ريال مدريد، عن إعارة حارسه الأوكراني أندري لونين لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، في ظل صعوبة مشاركته في الوقت الحالي مع الفريق.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن لونين، سيحرس مرمى بلد الوليد حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.

وخاض لونين الموسم الماضي، معارًا أيضًا إلى ليغانيس، ويبدو أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يرغب في منحه ثقة المشاركة باستمرار، استعدادًا للاعتماد عليه في السنوات المقبلة.

ويعتبر لونين ثالث لاعب ينتقل لبلد الوليد على سبيل الإعارة من ريال مدريد هذا الصيف، بعد خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز.

في ذات السياق ارتبط اسم الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بـ(ميسي اليابان) بالانتقال إلى بلد الوليد أيضًا، لكن الريال لم يحسم موقفه حتى الآن.