هل فشل انتقال فان دي بيك نجم أياكس إلى ريال مدريد؟

يبدو انضمام الهولندي دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد خلال الصيف الحالي بات أصعب من أي وقت مضى وفقا لمارك أوفرمارس، المدير الرياضي لبطل الدوري الهولندي.

وقال لاعب برشلونة السابق عقب الفوز على باوك سالونيك اليوناني في إياب الدور الثالث لدوري أبطال أوروبا لـZiggo Sport: ”أعتقد أن فان دي بيك سيبقى في أياكس“.

اللاعب نفسه ينتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لكنه لا يزال لاعبا ضمن التشكيلة المدير الفنيتين هاغ ويواصل المشاركة في المباريات حيث ساهم في انتصار فريقه على ضيفه اليوناني في الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ولن تؤثر مشاركات فان دي بيك في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا على مشاركته مع ريال مدريد (في حال انتقاله بالفعل) في دور المجموعات للبطولة ذاتها.

ويخطط ريال مدريد لضم فان دي بيك في حال فشل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في ضم مواطنه بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يُذكر أنّ فان دي بيك اعترف بوجود اهتمام من جانب ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يأمل أنّ يتم حل الأمور سريعًا.