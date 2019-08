آخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى نادي برشلونة

انتهى بالفعل الاجتماع الذي عقد في باريس بين وفد نادي برشلونة وباريس سان جيرمان للتفاوض بشأن انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن خافيير بورداس، مدير برشلونة، وإريك أبيدال وأندريه كوري كانوا يمثلون وفد برشلونة في المفاوضات وقد عادوا إلى كتالونيا بالفعل بعد بدء المفاوضات وإعلان كل طرف عن رغبته مع تعهد باستمرار المفاوضات للتوصل لحل للصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي تنتهي في الثاني من الشهر المقبل.

أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن برشلونة أصر على موقفه في أن تتضمن الصفقة تبادلًا للاعبين بدون دفع مقابل مالي كبير، وهذا ضد رغبة النادي الباريسي الذي لا يزال يرغب في الحصول على المزيد من المال للاعبين.

ويعتبر كوتينيو ونيلسون سيميدو أكثر لاعبي برشلونة المطلوبين في باريس، ويرغب ليوناردو التعاقد معهما.

Images: Neymar and his dad relaxing as Barça and PSG are negotiating over the transfer of the Brazilian. [ig: gilcebola] pic.twitter.com/DsRunlavxu

— barcacentre (@barcacentre) August 13, 2019