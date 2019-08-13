مستقبل مظلم يلوح في الأفق لريال مدريد

أنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو (336.45 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة، لكنه يدخل الموسم وسط كثير من الغموض والضغط على المدرب زين الدين زيدان بعد نتائج سيئة في المباريات الودية.

وفاز ريال مرتين فقط في سبع مباريات ودية واستقبل 18 هدفًا وتعرض لثلاث هزائم منها بنتيجة مذلة 7-3 أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد إضافة إلى التعثر أيضًا أمام بايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبير.

ولم ينفذ ريال ما خطط له في فترة الانتقالات، رغم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، إذ أخفق حتى الآن في ضم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يعتقد كثيرون أنه الهدف الرئيسي للمدرب زيدان.

ولم ينجح ريال أيضًا في حل مشكلة التعامل مع غاريث بيل صاحب أعلى راتب في النادي، والذي سئم زيدان من وجوده، وقال الشهر الماضي ”أفضل شيء أن يرحل غدًا“.

ولا يزال بوسع ريال ضم بوغبا أو بيع بيل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا في الثاني من سبتمبر أيلول رغم تقلص فرص التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا الأسبوع الماضي ما يعني أن يونايتد لن يضم أي بديل.

ومع أزمة بيل فهناك علامة استفهام حول مستقبل صانع اللعب الكولومبي جيمس رودريغيز إضافة إلى العروض المتواضعة، ليحيط الظلام بمستقبل زيدان حيث كان من المتوقع أن يرد النادي بقوة عقب موسم كارثي.

وتعرض ريال لمشكلة تلو الأخرى الموسم الماضي تحت قيادة يولن لوبتيجي ثم سانتياجو سولاري بعدما رحل زيدان عن النادي في مايو أيار 2018 عقب حصد تسعة ألقاب على مدار موسمين ونصف الموسم ومن بينها التتويج بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية.

لكن الولاية الثانية لزيدان ليست جيدة حتى الآن إذ خسر أربع مرات في 11 مباراة، وأنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث بفارق 19 نقطة خلف برشلونة البطل.

* إنفاق ببذخ

ودخل ريال فترة الانتقالات بقوة استعدادًا للموسم الجديد وضم إيدن هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، كما أنفق 60 مليون يورو على المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، ودفع 98 مليون يورو لضم ثنائي الدفاع إيدر ميليتاو وفيرلاند ميندي.

لكن الاستثمار الضخم لم ينعكس على النتائج، وتعرض زيدان لانتقادات بسبب الاعتماد على عدد كبير من الطرق الخططية خلال فترة الإعداد.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية إن المدرب الفرنسي ”سقط في حيرة“ بخصوص اختيار تشكيلة الفريق للموسم الجديد، بينما ذكرت صحيفة (ماركا) أن هناك ”الكثير من الشكوك“ تبحث عن حلول.

وأخفق هازارد في ترك بصمة مؤثرة خلال المباريات الودية وتعرض لانتقادات بسبب مظهره غير اللائق من الناحية البدنية.

وتعرض ريال أيضًا لضربة بتعرض الجناح الشاب ماركو أسينسيو لإصابة خطيرة في الركبة وغيابه لحوالي ستة أشهر على الأقل.

ورغم ذلك حاول زيدان التقليل من أهمية تواضع الاستعدادات قبل خوض مباراته الأولى في الدوري في ضيافة سيلتا فيغو.

وقال زيدان ”انتهى الصيف ونحن مستعدون لموسم الدوري ونريد أن نبدأ الآن“.

وأضاف ”أنا أدعم هؤلاء اللاعبين حتى الموت ونحن نريد أن نقدم موسمًا رائعًا، وتركيزنا ينصب فقط على يوم السبت“.