باريس سان جيرمان يتخلص من قمصان وصور نيمار في متجره (فيديو)

اقترب نيمار أكثر فأكثر من الرحيل عن باريس سان جيرمان وذلك عقب قرار بطل فرنسا إزالة أي منتجات تحمل اسم وأو صورة المهاجم البرازيلي من المتجر الرسمي للنادي في ملعب بارك دي برينس يوم الاثنين.

وجاء هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على هتافات معادية للاعب من جماهير النادي الباريسي خلال الفوز على ريمس في افتتاح مباريات الدوري الفرنسي بثلاثية نظيفة يوم الأحد.

ووفقا لموقع Uol Sporte فإن الجزء الوحيد الذي يشير إلى نيمار في المتجر يتعلق بمساحة مخصصة لحذائه من علامة نايكي الراعي الرسمي للاعب نفسه.

وفضلا عن المنتجات التي لم يعد تحمل اسم اللاعب تمت إزالة كافة اللافتات والصور التي تتعلق به حيث انتشرت صور لاعبين اخرين مثل كيليان مبابي وإدينسون كافاني وتياغو سيلفا وماركو فيراتي.

عاجل ???? : قمصان وصور نيمار تم إزالتهم من متجر باريس سان جيرمان pic.twitter.com/527ff0arYe — عالم المستديره???? (@W1Football) August 12, 2019

لكن الموقع ذاته أشار إلى أن النادي لم يلمح إلى وجود استراتيجية تسويقية تنم عن اقتراب اللاعب من الرحيل لكن ما تم يشير إلى عكس ذلك.

وغاب مهاجم برشلونة السابق عن مباراة ريمس التي هتفت الجماهير خلالها ضده تعبيرا عن سخها منه بسبب رغبته في الرحيل عن النادي.

وحملت الجماهير لافتات تهاجم نيمار وتهينه خاصة بعد تصريحات الشهر الماضي خلال مقابلة بأن أفضل لحظات مسيرته عندما ساهم في عودة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والفوز على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف.

ويسعى نيمار بشدة للعودة إلى برشلونة بعد عامين من الانتقال لبارس سان جيرمان مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.