جماهير باريس سان جيرمان تطالب ببيع نيمار (فيديو)

صبّت جماهير باريس سان جيرمان غضبها على البرازيلي نيمار خلال مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الفرنسي أمام نيم، حيث رفعت لافتات تهاجم اللاعب الذي يسعى للرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن الجماهير رفعت لافتات غاضبة من نيمار، وتدعو النادي للتخلص منه فضلًا عن قيام مجموعة أخرى من الجماهير بتوزيع منشورات ضد المهاجم البرازيلي.

وتركزت هذه المنشورات على وصفه بأنه ”اللاعب الأكثر وقاحة“ في تاريخ باريس سان جيرمان، بينما رصدت الصحيفة مقابلات مع بعض جماهير النادي الباريسي خارج الملعب؛ لتستطلع رأيهم بشأن اللاعب الذي تحول خلافه مع إدارة النادي لخلاف مع الجماهير.

ولم يخض نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان، ويريد الرحيل وهو الأمر الذي اعتبرته الجماهير عدم احترام من اللاعب، والتي ترى أنه غير ملتزم مع النادي.

وأعلن بطل الدوري الفرنسي، يوم السبت، أن المهاجم البرازيلي لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم الجديد، حيث أبلغ توماس توخيل المدير الفني للفريق الصحفيين قبل مواجهة نيم ”لم يكمل أسبوعًا مع الفريق ولهذا السبب لن يلعب معنا“.

في سياق متصل، كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن باريس سان جيرمان أحبط كل خطط ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان رفض كل خطط الفريق الملكي بعقد صفقات تبادلية من أجل الفوز بخدمات نيمار، مقابل غاريث بيل وماريانو دياز وجيمس رودريغيز.

ورفض فريق سان جيرمان، ضم أي لاعبين مقابل التخلي عن نيمار فكل غرضه هو الحصول على أموال صفقة اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد كان يريد تسريع عمليات المفاوضات مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لحاجته للتخلص من الثلاثي غاريث بيل وماريانو دياز وجيمس رودريغيز، ولكنه أنفق أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات، ولا يستطيع أن ينفق المزيد مهما حدث.

واشترط باريس سان جيرمان الحصول على 200 مليون يورو، من أجل الاستغناء على خدمات نيمار.