تفاصيل مثيرة في ”العملية نيمار“.. كيف أجهض ريال مدريد الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان؟

أزاحت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية النقاب عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتنافس عليه حاليًا ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن المفاوضات بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان كانت تسير بشكل إيجابي للغاية حتى، يوم الاثنين الماضي، وسط بعض التعقيدات المتوقعة بين الطرفين، إلى أن تدخل ريال مدريد في المفاوضات، وقلب الطاولة على منافسه التقليدي، وسط ترحيب من مسؤولي بطل فرنسا.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن البي إس جي والبارسا كانا قريبين للغاية من الوصول إلى اتفاق يقضي بإعارة نيمار إلى برشلونة لمدة عام، مع خيار إلزامي بشراء اللاعب مقابل 180 مليون يورو في صيف 2020.

وأكدت أن هذا الاتفاق تلقى ضربة مفاجئة، عندما دخل ريال مدريد على خط المفاوضات، من خلال تقديم عرض آخر، يقضي بدفع 120 مليون يورو نقدًا إضافة إلى حصول سان جيرمان على لاعبين من الريال بقيمة 60 مليون يورو، وهو العرض الذي نال رضا مسؤولي باريس، في ظل عدم قناعة بعضهم بالتخلي عن البرازيلي لصالح برشلونة، الخصم اللدود لهم منذ سنوات.

وتابعت الصحيفة: ”اللاعب الحاسم في المفاوضات الآن هو نيمار نفسه، لأن رغبته غير المعلنة حتى الآن هي العودة إلى برشلونة، وإذا رفض قائد السليساو السابق عرض ريال مدريد بوضوح وبشكل رسمي، فإن هذا سيكون دافعًا قويًا لنادي برشلونة كي يحسم الموقف، في ظل رغبة سان جيرمان بالتخلص من اللاعب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية“.

وتوقعت الصحيفة أن تكون الأيام العشر المقبلة حاسمة في الموقف النهائي بالنسبة لنيمار، ما بين برشلونة وريال مدريد.