موعد مباراة ريال مدريد ضد روما الودية اليوم والقنوات الناقلة

يصطدم ريال مدريد الإسباني بنظيره روما الإيطالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأولمبيكو في ختام الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة سيلتا فيغو يوم 17 أغسطس الجاري.

كان الملكي قد حقق الفوز في آخر مبارياته الودية على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف أحرزه النجم البلجيكي إيدين هازارد، ليسجل أولى أهدافه مع الفريق عقب انتقاله الصيف الجاري من تشيلسي الإنجليزي.

وتعرض الميرينغي لعدد من الهزائم في مبارياته الودية هذا الصيف، كان أبرزها أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف في إطار بطولة كأس أودي، التي أقيمت في مدينة ميونخ الألمانية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع مباراة ريال مدريد وروما عبر قناة الشارقة الرياضية بتعليق عبدالحميد الجسمي.