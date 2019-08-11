فالفيردي يُلمح إلى غياب ميسي عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني

اعترف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بصعوبة لحاق ليونيل ميسي، قائد الفريق، بالمباراة الافتتاحية للموسم أمام أمام أتلتيك بلباو، يوم الجمعة المقبل.

وغاب ميسي عن جولة الفريق في الولايات المتحدة بسبب إصابة في ربلة الساق، لكنه عاد قبل يومين إلى التدريب في برشلونة لكنه ربط ضمادة على ساقه خلال التدريبات العلاجية في صالة الألعاب الرياضية.

وقال فالفيردي عقب الفوز الكبير برباعية نظيفة على نابولي وديًا في الولايات المتحدة: ”إنه (ميسي) في مرحلة التعافي ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا لبدء الدوري أم لا. يبدو الأمر صعبًا“.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن فالفيردي لن يشعر بالقلق لغياب ميسي بفضل تألق الثلاثي لويس سواريز وعثمان ديمبلي والوافد الجديد أنطوان غريزمان حيث سجل سواريز ثنائية وديمبلي وغريزمان هدف لكل منهما أمام نابولي.

وردًا على سؤال بشأن غريزمان، أجاب فالفيردي: ”يتعلق تقييم المهاجم بعدد الأهداف التي يسجلها وكذلك الفرص التي تسنح له. من الجيد أن يجد علاقة جيدة مع الشباك. كانت لديه فرص واضحة للتسجيل في وقت مبكر أيضًا. أنا سعيد لأن كل المهاجمين سجلوا، بما فيهم أنطوان. كما أنه يمنحنا الكثير من الفرص في الهجوم بسبب تحركاته“.

وأشاد فالفيردي بالهولندي فرانكي دي يونغ، قائلًا: ”سيكون وضعه مثل الآخرين نملك عدة لاعبين في وسط الميدان، لقد أظهر أنه لاعب رائع ويجيد اللعب في مركزين، لقد حققنا توقيعًا جيدًا“.

وأضاف متحدثًا عن كوتينيو وأرثر ميلو: ”أراهم مثل بقية اللاعبين جاءوا متأخرين، سوف يقاتلون للفوز بمركز، كانوا مهمين الموسم الماضي لكن هناك المزيد من المنافسة في وسط الميدان“.

وفاز برشلونة 4-0 على نابولي في آخر لقاء إعدادي للفريق قبل بداية اللقاءات الرسمية بمواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح لقاءات الدوري الإسباني، الجمعة المقبل.