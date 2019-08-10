هازارد: اللعب تحت قيادة زيدان في ريال مدريد يعطيني شعورًا بأنني في الجنة

وصف البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد، شعوره باللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان بأنه بمثابة التواجد في ”الجنة“.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بعد أعوام من الغزل المتبادل بين الطرفين.

وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية: ”عندما يأتي ريال مدريد لقرع بابك، خيارك الوحيد هو فتح الباب، في تشيلسي قضيت 7 سنوات لا تُنسى، لكن هنا ومع لاعبي المفضل أنا أشعر وكأنني في الجنة“.

وأضاف: ”زيدان كان مثلي الأعلى عندما كنت طفلًا، كنّت أملأ غرفتي بملصقات تحمل صور زيدان، وأنا الآن أتدرب تحت قيادته، هذا هو الحلم“.

وعن العمل تحت قيادة الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر، وماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، في تشيلسي، أشار: ”تعلمت الكثير منهما. هما مختلفان للغاية في الشخصية والأفكار الكروية ولكنهما مشتركان في شيء واحد: كلهما فائز“.

ولفت: ”لديهما أسلوب لعب محدد ويعرفان التعليمات التي يجب منحها للاعبين، وبالطبع أشاهد الدوري الإيطالي بالكرة شغفي والكالتشيو واحد من أهم مسابقات اللعبة“.

وسوف يرتدي هازارد القميص رقم 7 مع الملكي، وهو أحد العلامات المميزة في ريال مدريد بعدما كان يرتديه أسطورة الفريق راؤول غونزاليس وتلاه الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

وسجل هازارد هدفًا وحيدًا مع ريال مدريد في الجولة التحضيرية، جاء في شباك ريد بول سالزبورغ.