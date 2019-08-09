القضاء الإسباني يحسم النزاع بشأن مواعيد موسم الدوري الإسباني الجديد

أصدر القضاء الإسباني قرارًا بإقامة مباريات الدوري المحلي في كرة القدم أيام الجمعة مع منع إقامتها أيام الإثنين، ولكن من الممكن أن يتم الاستئناف على ذلك القرار.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم 16 أغسطس الجاري بمباراة بين برشلونة وأتليتك بلباو بحسب قرار صادر عن المحكمة في مدريد.

ويؤدي القرار الأخير بحسب ”سكاي سبورت“ إلى ضرورة إعادة جدولة مباراتي الاثنين من الجولة الأولى بين مايوركا وإيبار وريال بيتيس وإشبيلية طرفي مباريات ذلك اليوم.

وكشف بيان صادر عن محكمة العدل العليا في مدريد أنها قدرت طلب التدابير المؤقتة المقدم من قبل رابطة الدوري ”لا ليغا“ ولذلك عليها أن تدفع وديعة قدرها 15 مليون يورو.

وجاءت بداية المشكلة بعد نزاع بين رابطة الدوري ”لا ليغا“ والاتحاد المحلي للعبة بسبب مباريات الجمعة والإثنين وحقوق النقل التلفزيوني والرابطة وتم العرض على الاتحاد الإسباني الموافقة على إقامة مباريات بعيدًا عن نهاية عطلة نهاية الأسبوع مقابل 30 مليون يورو.

وأقر الاتحاد الإسباني أنه اقترح على الرابطة الإبقاء على مباريات يوم الجمعة وتقليل عدد مباريات يوم الاثنين، أملًا أن يحصل على 10% من المبلغ الذي ستحصل عليه الرابطة عن مباريات الاثنين والجمعة.