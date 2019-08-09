رسميًا.. هازارد يرتدي القميص رقم 7 في ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني أرقام قمصان اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد، حيث سيرتدي البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد هذا الصيف، سيرتدي القميص رقم 7.

وكان ماريانو دياز صاحب القميص رقم 7 في الموسم الماضي، لكنه سيرتدي في الموسم الجديد رقم 24.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز من ارتدى القميص رقم 7 مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

وانتقل إيدين هازارد إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، خلال صفقة بلغت أكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني.

وضمت القائمة أيضًا الوافدين الجدد: الحارس الأوكراني الشاب أندريه لونين العائد من فترة إعارة وسيحمل رقم 25، والبرازيلي ميليتاو رقم 3، والفرنسي مينندي رقم 23، والصربي لوكا يوفيتش رقم 18 .

فيما يحمل الكولومبي جيمس رودريغيز رقم 16 والثنائي البرازيلي الشاب روريغو (27) وفينسيوس جونيور 28 .

وما زال مصير عدة لاعبين لم يحسم في ريال مدريد، من بينهم الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز وماريانو دياز.