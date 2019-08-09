نيمار يضع مهلة أمام نادي برشلونة لحسم مصيره بشأن العودة

يبدو أن دخول نادي ريال مدريد في سباق ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشعل الموقف بين اللاعب ونادي برشلونة، في ظل جمود مفاوضات عودة قائد السليساو السابق إلى ”كامب نو“.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نيمار حدد مهلة أمام مسؤولي برشلونة لحسم موقفه مع باريس سان جيرمان قبل أن يتخذ قراره النهائي.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن نيمار طلب من إدارة برشلونة العمل بجدية على إنهاء صفقة عودته إلى البلوغرانا خلال 20 يومًا، وأكد لهم أنه لن ينتظر بعد هذا التوقيت، وسيدرس وقتها جميع الخيارات المتاحة الأخرى أمامه، ومنها عرض ريال مدريد.

وتابعت بقولها: ”بعد أن أغلقت سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبوابها مساء أمس، وانتهت تمامًا جميع احتمالات عودة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى إنجلترا، فإن الأمل الوحيد أمام برشلونة هو أن يوافق باريس سان جيرمان على إقحام كوتينيو في صفقة تبادلية، كي يعود نيمار مرة أخرى إلى البارسا“.

وأكدت أن قبول سان جيرمان للصفقة التبادلية التي تضم نيمار وكوتينيو سيكون الأمل الوحيد أمام برشلونة لاستعادة نيمار مرة أخرى، في ضوء الموقف المتشدد الذي تتخذه إدارة النادي الفرنسي من البارسا في ”العملية نيمار“، على العكس من موقفها تجاه ريال مدريد، حيث أبدت مرونة حيال انتقال اللاعب إلى الميرينغي.