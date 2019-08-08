نيمار يغازل ريال مدريد بصورة مع زيدان (شاهد)

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد بعدما نشر صورة تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي وتابع حساب النجم الويلزي غاريث بيل على إنستغرام.

ولا يظهر زيدان ونيمار فقط في الصورة بل ضمت أيضًا فالكاو أسطورة كرة الصالات واللاعب السابق أليكس دي سوزا فضلًا عن رونالدو.

كما تابع نيمار النجم الويلزي بيل جناح ريال مدريد على إنستغرام في إشارة إلى إمكانية انتقاله إلى النادي الملكي من سان جيرمان.

ولا يمانع باريس سان جيرمان في انتقال مهاجمه إلى ريال مدريد بينما يرفض عودته إلى برشلونة ويتمسك بالحصول على المقابل المادي الذي دفعه عندما ضمه من النادي الكتالوني قبل عامين وقدره 222 مليون يورو.

ولم يجد برشلونة حتى الآن أي طريقة لتجميع قيمة المبلغ الذي يريده سان جيرمان ويصر عليه دون الدخول في صفقات تبادلية.

ودفع هذا الأمر باريس سان جيرمان لعرض اللاعب على ريال مدريد ما وضع نيمار في موقف صعب لكن يبدو أنه لا يمانع في ذلك بدليل ما ذكرته صحيفة AS الإسبانية يوم الخميس من أن النجم البرازيلي نشر صورة مع زيدان على حسابه في إنستغرام وتجمعه بزيدان والبرازيلي رونالدو خلال مباراة ودية.