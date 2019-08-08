ميسي يضع ضمادة على ساقه في أول تدريباته العلاجية (صورة)

يواصل ليونيل ميسي قائد برشلونة تدريباته العلاجية داخل صالة الألعاب الرياضية في مقر ناديه الكتالوني، بعد غيابه عن رحلة الفريق الحالية في الولايات المتحدة.

وأعلن بطل الليغا، يوم الإثنين الماضي، أن مهاجمه الأرجنتيني لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة في جولة تسبق انطلاق الموسم بعد إصابته في ربلة الساق عقب عودته من عطلة إلى التدريبات.

واشتكى ميسي من ألم في الساق اليمنى خلال التدريبات يوم الإثنين الماضي، وأكدت فحوص أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يعاني من شد في ربلة الساق من الدرجة الأولى ليغيب عن الجولة الخارجية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ميسي بدأ تدريباته العلاجية داخل صالة الألعاب الرياضية، ونشرت صورًا لقائد الأرجنتين وهو يتدرب ويضع ضمادة على ساقه اليمنى في أول دورة تدريبية له قبل الموسم، بعد عودته من العطلة.

وفاز برشلونة بهدفين مقابل هدف على نابولي في ميامي فجر يوم الخميس. وقد وصلت بعثة الفريق بالفعل إلى ميشيغان لمواجهة الفريق ذاته يوم السبت المقبل.