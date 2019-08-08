صحيفة: مودريتش لن يغادر ريال مدريد

أكدت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم لسنة 2018 لن يغادر ريال مدريد حسب مقربين منه.

وقالت الصحيفة إن مقربين من اللاعب اتصلوا بالصحيفة لنفي الأخبار التي تحدثت عن دخوله في صفقة تبادلية تخص النجم البرازيلي نيمار.

وحسب المصدر فاللاعب سعيد في مدريد ويركز على الإعداد بشكل جيد لبداية الموسم رفقة فريقه كما أن الفرنسي زين الدين زيدان يرغب باستمراره في الفريق.

وغاب النجم الكرواتي عن لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي الودي بسبب الإجهاد وهو ما فتح الباب لتأويلات حول رحيله المحتمل.

كما سبق لميلان عبر مديره التنفيذي الكرواتي بوبان أن نفى الأخبار التي ربطت مواطنه بالانتقال للنادي الإيطالي.