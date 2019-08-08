تعرّف على موقف نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

قال الصحفي، إغناسيو ميغيليز عبر البرنامج الإسباني الشهير ”التشيرينغيتو“، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قال ”نعم للانضمام إلى ريال مدريد“.

وكانت تقارير إسبانية عدة، كشفت عن عرض مغرٍ من العملاق ريال مدريد لضم النجم المثير للجدل، إذ كشف موقع ”Sport“ تقديم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لعرض بقيمة 120 مليون يورو، والاستغناء عن أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عامًا، في صفقة كبرى من أجل ضمان أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن سان جرمان وريال مدريد، لا يختلفان كثيرًا في شأن القيمة الإجمالية للصفقة التي ستقترب من 180 مليون يورو، علمًا بأن بيريز اقترح عقدًا لمدة 5 سنوات، بنفس المميزات المالية التي يتقاضاها نيمار في النادي الباريسي.

وراجت سابقًا تقارير عدة عن رغبة ريال مدريد في ضم النجم البرازيلي، بيد أن العرض هذه المرة يبدو مغريًا بالنظر إلى قيمة مودريتش، وتيقنُ مسؤولي سان جرمان من رغبة نيمار في الرحيل، وبالنظر إلى مرور الأيام سريعًا واقتراب فترة الانتقالات من أيامها الأخيرة الحاسمة، التي يصعب خلالها التفاوض أو المناورة.

يشار إلى أن، ريال مدريد أمضى موسمًا كارثيًا دون ألقاب كبيرة، وجاءت عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق السليم.

فيما قال ”راديو كتالونيا“ الإسباني، إن برشلونة نجح في الرد، على الهجوم المفاجئ من ريال مدريد، لضم نيمار، من خلال التواصل مع اللاعب، وطلب منه عدم التسرع في حسم مستقبله، من أجل العرض الذي سيقدمه إلى إدارة سان جيرمان الفرنسي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان، في صيف العام 2017، من برشلونة في صفقة قياسية، وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى في العالم.