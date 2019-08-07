شاهد هدف هازارد الرائع مع ريال مدريد ضد سالزبورغ (فيديو)‎

أحرز البلجيكي إيدن هازارد نجم ريال مدريد الإسباني هدفًا رائعًا في شباك رد بول سالزبورغ النمساوي، في مباراة ودية تقام بين الفريقين اليوم الأربعاء.

وقاد هازارد ريال مدريد لتحقيق الفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-0، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب “ ريد بول آرينا “.

وفي الدقيقة 18 سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق هازارد بعد هجمة سريعة انتهت بكرة إلى هازارد، الذي راوغ المدافعين ثم سدد كرة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.