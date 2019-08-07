تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار.. 120 مليون يورو + هذا اللاعب‎

كشفت تقارير صحفية عن قيام نادي ريال مدريد الإسباني بتقديم عرض جيد لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية تقريرًا أشارت فيه إلى أن ريال مدريد قدم عرضًا للـ“بي إس جي“ يقضي بدفع الريال لمبلغ 120 مليون يورو نقدًا، بالإضافة إلى التخلي عن خدمات لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

ويسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع نيمار في حال فشل ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان النجم البرازيلي قد صرح من قبل برغبته في الخروج من النادي الباريسي خلال هذا الصيف، ويريد باريس سان جيرمان حوالي 180 مليون يوور للتخلي عنه.