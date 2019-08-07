الشيرينغيتو: ريال مدريد دخل في المفاوضات مع نيمار بشكل جدي

قال الإعلامي الإسباني، خوسيه ألفاريز آيا من برنامج الشيرينغيتو إن نادي ريال مدريد دخل في المفاوضات مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بشكل جدي.

ووفقًا للبرنامج الإسباني الموثوق :“العملية تتقدم وهذه الأيام حاسمة، اذا التفاوض مع باريس سان جيرمان لم يتعطل، نيمار سيصبح لاعبًا لريال مدريد“.

كانت تعقيدات عديدة قد صاحبت عملية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة بسبب توتر علاقة الناديين، رغم تقارير اقتراب عودة اللاعب من البلوغرانا.

وفشل ريال مدريد حتى الآن في التعاقد مع بول بوغبا مطلب زين الدين زيدان الأول في سوق الانتقالات، لذلك غير توجهه نحو لاعب كبير آخر وهو نيمار بسبب نتائج الفريق الكارثية في فترة الإعداد.