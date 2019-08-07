إيفان راكيتيتش مفتاح عودة نيمار إلى نادي برشلونة

تواصل الصحف الإسبانية الحديث عن سعي نادي برشلونة لإعادة النجم البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، اليوم الأربعاء، أن برشلونة يتفاوض حاليًّا على التعاقد مع نيمار بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء بعد نهاية موسم 2019/2020.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن ضغط نيمار على باريس سان جيرمان، وراء فتح الباب أمام رحيله الصيف الحالي، بعدما فشل مسؤولو النادي الفرنسي في إقناع نيمار بالبقاء.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة يريد إدخال أحد اللاعبين في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة، ولكن باريس سان جيرمان غير موافق حتى الآن، ويريد الحصول على 180 مليون يورو مقابل نيمار.

وأردفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد إدخال الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي في صفقة إعادة نيمار.

وحسب ”سبورت“ فإن الصفقة ستكلف برشلونة بين 50 و60 مليون يورو، حال وافق راكيتيتش الانضمام إلى باريس سان جيرمان، علمًا أن اللاعب الكرواتي كان قريبًا من بباريس سان جيرمان الصيف الماضي.

يشار إلى أن نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، وشارك مع النادي الكتالوني في 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف، وصنع 77.

وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد)، لكن اللاعب البرازيلي لم يقدم المستوى المتوقع إلى الآن، كما غاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة.