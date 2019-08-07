جيرارد بيكيه يطالب نيمار بكشف موقفه من العودة إلى نادي برشلونة

تحدث المدافع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في لقاء إعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن رأيه في عودة النجم البرازيلي نيمار.

وقال بيكيه ”نيمار لاعب رائع يعرف الفريق والمدينة. البعض غاضب من الطريقة التي رحل بها لكن الكثير من الجماهير سعداء بما قدمه، إنها صفقة معقدة، هو لاعب في باريس سان جيرمان ونحن سعداء بما نملك من لاعبين قادرين على المنافسة على كل الألقاب، إن جاءت الفرصة تعرفون علاقتي به وسأكون سعيدًا بعودته لكنه في باريس سان جيرمان ورأيي الشخصي لا يعني شيئًا“.

وأكد جيرارد بيكيه أن علاقته مع نيمار مستمرة وطالبه بالتعبير عن رأيه وقال: ”بطبيعة الحال نتحدث، لا يمكنني قول أي شيء حول حديثنا، إن كان يرغب في قول رأيه عليه الحديث والتعبير عن رأيه، لا يمكنني قول أكثر. إنه لاعب قوي داخل الملعب وخارجه“.

من جهة أخرى، دافع الوافد الجديد جونيور فيربو عن نفسه من تغريدات سابقة ضد ميسي وقال في المؤتمر الصحفي: ”أجبت سابقًا عن القضية، أنا سعيد بالاستقبال الذي خصصه لي زملائي وقلت سابقًا إنها جزء من الماضي“.

وأكد الظهير الأيسر لريال بتيس السابق أنه سيقاتل من أجل إقناع مدرب برشلونة وقال: ”أريد أن أبرهن أن بإمكاني اللعب هنا، أعرف من أين جئت ومن أمامي، جوردي هو بطل عالمي في مركزه، خلق منافسة صعبة لكني سأعمل من أجل أن أجعل من الصعب على إيرنيستو الاختيار، كما سأحاول التعلم منه“.

وكان فيربو قد كتب تغريدات حين كان عمره 15 عامًا تمنى خلالها الإصابة والموت لميسي قائد برشلونة.