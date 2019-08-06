تقارير: فان دي بيك إلى ريال مدريد مقابل 55 مليون يورو لمدة 6 مواسم

ذكرت تقارير صحفية أن الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب فريق أياكس أمستردام، سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 55 مليون يورو لمدة 6 مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “ caughtoffside“ الإنجليزية أن العملاق الإسباني ريال مدريد وافق على صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس أمسترادم من أجل تلبية مطالب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب الهولندي فان دي بيك أبدى موافقته سريعًا على الانضمام إلى ريال مدريد.

وفقًا للصحافة الهولندية، فإن فان دي بيك سيكمل انتقاله إلى ريال مدريد بعد تصفيات دوري أبطال أوروبا مع فريقه الهولندي وباوك اليوناني المقررة يوم 13 أغسطس الجاري، وستكون بمثابة مباراته الأخيرة مع فريقه.

وظهر فان دي بيك كلاعب مهم للمنتخب الهولندي في العام الماضي، وكان يلعب في المواجهات الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية ضد إنجلترا والبرتغال.