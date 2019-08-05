هل تعمد ليونيل ميسي تجاهل زميله أنطوان غريزمان؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يظهر فيه وكأنه يتجاهل زميله الجديد في برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، في مباراة برشلونة مع آرسنال في كأس جوهان غامبر.

وشارك غريزمان أساسيًا أمام آرسنال، وعندما خرج في الدقيقة 79، توجه إلى دكة البدلاء وصافح زملاءه، لكن بدا وكأن ميسي تجاهل اللاعب الفرنسي، حيث كان وجه ميسي على الجهة الأخرى.

وقد يكون ميسي لا يزال غاضبًا من غريزمان، بعد أن رفض المهاجم الفرنسي الانضمام إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث فضل حينها البقاء مع أتلتيكو مدريد.

وعلى العكس من ميسي، تلقى غريزمان مصافحة قوية من المهاجم الأوروغواياني لويس سواريو.

وانضم غريزمان، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة الشهر الماضي مقابل 120 مليون يورو، لكن أتلتيكو مدريد يطالب بـ80 مليون يورو أخرى.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة 2/1، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة، علمًا أن ميسي لم يشارك في المباراة، وتأكد اليوم الإثنين إصابته، حيث من المتوقع أن يغيب أسبوعين عن الملاعب، ومن المرجح أن يغيب عن مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو في افتتاح مباريات برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2019/2020.