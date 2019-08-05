تقارير: أتلتيكو مدريد يملك رسالة تدين نادي برشلونة بشأن مفاوضاتهم مع غريزمان

كشفت تقارير صحفية، أن نادي أتلتيكو مدريد، يملك دليل إدانة ضد برشلونة؛ بسبب مفاوضاتهم مع الفرنسي أنطوان غريزمان، إذ يرغب الفريق في الحصول على 80 مليون يورو إضافية من ”البلوغرانا“.

ودفع البارسا 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو، لكن الأخير يطلب رفع المبلغ إلى 200 مليون؛ بداعي أن برشلونة تفاوض مع اللاعب الفرنسي قبل انخفاض الشرط الجزائي مع نهاية الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”إلموندو“، فإن أتلتيكو مدريد يمتلك رسالة بريد إلكتروني، أرسلها سيفان كاريان وكيل غريزمان، إلى شقيقة ووالد اللاعب، بشأن شروط الصفقة.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت بنود الصفقة، وهي نفس التي عرضت على الفرنسي في العام الماضي، قبل زيادة راتبه مع أتلتيكو.

وأشارت إلى أن الرسالة توضح المبالغ التي سيتقاضاها اللاعب الفرنسي مع البلوغرانا.

وأضافت أن الفيفا يحظر التفاوض مع أي لاعب يمتلك عقدًا ساريًا مع ناديه، قبل المواعيد المحددة لفترات الانتقالات، الأمر الذي يسعى أتلتيكو مدريد لإثباته مستغلًا اكتشاف البريد الإلكتروني.

وختمت الصحيفة بأن برشلونة ينفي وجود اتفاق مسبق مع غريزمان، للتأكيد على صحة موقفه القانوني.