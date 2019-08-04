ميسي: لست نادمًا على وعود الموسم الماضي وأتعهد لجماهير برشلونة بالقتال على كل الألقاب (فيديو)

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني للجماهير قبل لقاء كأس جوهان غامبر التي تجمع الفريق الكتالوني بأرسنال الإنجليزي، وأكد مرة أخرى عزم اللاعبين على المنافسة على كل الألقاب.

وقال ميسي: ”في الحقيقة من الصعب قول أي شيء بعد الموسم الماضي، لكني لست نادمًا عن أي شيء وأكرر نفس الشيء، أضع ثقتي في هذا الفريق هؤلاء اللاعبين وطاقم التدريب، وليس لدي شك في أننا سنقاتل من أجل كل الألقاب.“

وتحدث النجم الأرجنتيني كعميد لبرشلونة عن الموسم الماضي وقال: ”في الحقيقة الموسم الماضي كان مرًّا بالطريقة التي انتهى بها، لكن يجب إعطاء قيمة لليغا التي توجنا بها، إنها الثامنة في 11 موسم وهو أمر عظيم بالنسبة لأي فريق ومع الوقت سنعرف قيمتها“.

وكان ميسي قد وعد جماهير برشلونة قبل بداية الموسم الماضي في خطابه بالعمل على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق خرج من نصف النهائي على يد ليفربول بعد الفوز ذهابًا 3-0 في الكامب نو والخسارة 4-0 في الإياب في أنفيلد، كما خسر الفريق نهائي كأس الملك أمام فالنسيا.