قاعدة اللاعبين خارج ”يويفا“ وقوانين دوري أبطال أوروبا يحددان مصير عدة لاعبين في ريال مدريد

يملك ريال مدريد 5 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، هم: البرازيليون رودريغو، وميليتاو، وفينسيوس جونيور، والياباني كوبو، والأوروغوياني فالفيردي، ولا يمكنه تسجيل سوى 3 منهم في قائمة الفريق، التي تشارك في الدوري الإسباني.

وبحسب تقرير لصحيفة ”آس“، فإن ريال مدريد خلال انتظاره حصول الأوروغوياني فالفيردي على جواز سفر إسباني، اختار تسجيل البرازيلي رودريغو، والياباني كوبو، في الفريق الثاني كما فعل مع فينسيوس جونيور الموسم الماضي.

وفي انتظار حصول فالفيردي على جواز سفر إسباني لا يستطيع زيدان، بحسب القوانين، سوى دعوة أحدهما للفرق الأول.

ويمكن لريال مدريد أن يشارك بكل الأجانب في مسابقتي كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ويملك ريال مدريد 28 لاعبًا في الفريق الأول ً، وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن قائمة الفريق يجب أن تضم 25 لاعبًا، 8 منهم نشأوا في بلد الفريق، ونصفهم تكونوا في نفس الفريق لمدة 3 سنوات على الأقل.

ويملك ريال مدريد 5 لاعبين نشأوا في الفئات الصغرى للفريق، هم: كارفخال، وناتشو، وفاران، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، ولا يمكنه سوى الاستغناء على واحد منهم في الصيف الحالي والمرشح الأقرب هو المهاجم ماريانو دياز.

بينما يعتبر كل من راموس، وإيسكو، وأسينسيو، وأودريوزولا، وفالفيردي، من حاملي الجنسية الإسبانية.

ومع رحيل دياز سيصبح زيدان يملك 27 لاعبًا، ويحتاج للتخلي عن لاعبين في قائمة دوري الأبطال ولا يمكنه تسجيل كوبو ورودريغو في القائمة ”ب“ المخصصة لشباب الفريق لكونهما لم يتواجدا في ريال مدريد لمدة موسمين على الأقل.

وفي انتظار التعاقد مع لاعبين جدد كحال الهولندي فان دي بيك فالمشكلة ستزداد في ريال مدريد بشأن قائمة الفريق في دوري الأبطال وسيحتاج للتخلص من مزيد من اللاعبين لتسجيل لاعبيه الأجانب الشباب، خاصة البرازيلي رودريغو، والياباني كوبو.