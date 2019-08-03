نادي برشلونة وريال بيتيس يتفقان على صفقة جونيور فيربو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن نادي برشلونة وريال بيتيس توصلا لاتفاق بشأن صفقة جونيور فيربو.

ووفقًا لصحيفة ”موندي ديبورتيفو“ فإن فيربو يمكن أن يجري الفحوص الطبية اليوم في برشلونة قبل الإعلان النهائي عن الصفقة.

وأشارت الصحفية إلى أن ريال بيتيس قلل مطالبه المالية وهو الأمر الذي أسهم في تسهيل الصفقة، حيث سيوقع فيربو عقدًا مع برشلونة لمدة 5 مواسم.

وفيربو المولود في جمهورية الدومينيكان، يبلغ من العمر 22 عامًا، وسيكون بديل جوردي ألبا في تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وشارك فيربو في 29 مباراة الموسم الماضي مع ريال بيتيس، بواقع 2314 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 5.

يشار إلى أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع نوربيرتو نيتو، وفرينكي دي يونغ، وأنطوان غريزمان.