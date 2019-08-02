نيمار يواصل العصيان في باريس سان جيرمان بهذا التصرف

تجنب البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان مصافحة المدير الرياضي للنادي ليوناردو مواصلًا أزماته داخل النادي الباريسي الذي يرغب في الرحيل عنه.

وكشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن اللاعب البرازيلي أثار عملية استياء داخل الفريق الذي يستعد لمواجهة رين غدًا السبت في مسابقة كأس السوبر المحلي على ملعب شينزن بالصين.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه من الصعب ألا يكون نيمار لم يشاهد المدير الرياضي للنادي عقب وصوله الملعب لاسيما وأن جميع اللاعبين والجهاز الفني قاموا بمصافحة ليوناردو خلال تدريب الفريق الأخير قبل مباراة كأس السوبر المحلي.

SPORT | التوتر بين نيمار و ليوناردو يزداد ???? ???? البرازيلي تجنب تحية المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان https://t.co/mcqjufy9ZG — FCB World (@FCBW_A7) August 2, 2019

ووصفت الصحيفة الفرنسية ما حدث عند دخول المدير الرياضي للنادي الباريسي أن نيمار كان يتحدث مع زميله في الفريق تياجو سيلفا الذي قام سريعًا بمصافحة ليوناردو ولكن نيمار لم يعط له أي اهتمام وقام بالسير في الاتجاه المغاير حتى لا يكون مجبرًا على مصافحته.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ أن نيمار قام بالتوقيع على عدد من الهدايا التذكارية للجماهير الصينية التي تواجدت في ملعب تدريب الفريق في الصين.

وطالب نيمار برحيله وأبدى رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة ليقوم باختلاق عدد من المشاكل حتى يتم السماح له بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.