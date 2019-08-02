إيجابيات وسلبيات عودة نيمار إلى نادي برشلونة

ما زال نادي برشلونة الإسباني يواصل رحلة استعادة مهاجمه البرازيلي نيمار، من صفوف باريس سان جيرمان قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية.

ورصد موقع ”barcablaugranes“ 5 إيجابيات وسليبات حال عودة نيمار مرة أخرى إلى أحضان ناديه السابق برشلونة الذي أصبح الآن يفتقر إلى القوة في خط الدفاع، إلا أنه لا يزال مرتبطًا بالنجم السابق المهاجم نيمار جونيور في صفقة لن تمنح باريس سان جرمان مبالغ مالية وفيرة فحسب ولكن أيضًا ربما اثنين من لاعبي الفريق الأول حيث سيتم الموافقة على رحيل فيليب كوتينيو ومعه إيفان راكيتيتش أو عثمان ديمبيلي.

وذكر التقرير أن صيف العام 2017 كان صعبًا بالنسبة للنادي الإسباني حيث سعى النادي للتكيف مع رحيل نيمار المفاجئ وبعد بضعة مواسم مضطربة وبعض النزاعات القانونية ضد اللاعب، فإن برشلونة في النهاية في طريقه إلى الاستقرار لكن إذا انضم نيمار إلى النادي، فسيتم التراجع عن الكثير من الإنجازات وسوف تتعرض الروح المعنوية للفريق وهيكله للخطر ولن يتمكن الفريق غير المستقر من تحقيق أي شيء مثمر.

وعلى صعيد الإيجابيات من انتقال نيمار إلى برشلونة مجددًا فتمثلت في 3 أمور:

القوة الضاربة

كشف التقرير أن الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز يمثلون القوة الضاربة للفريق الكتالوني حيث يستكمل الثلاثي موهبة بعضهم البعض وطريقة لعبهم الجيدة تؤمن للفريق الفوز دائمًا وإذا كان أحدهم غير موفق فإن المباراة تكون غير جيدة لبرشلونة.

لقب دوري أبطال أوروبا

مع انتقال نيمار إلى برشلونة مجددًا ستتحسن فرص النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، حيث ستعود الروح الجماعية للفريق مجددًا، فآخر مرة فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية في العام 2015 عندما كان نيمار ضمن صفوف الفريق وبعد مغادرته الفريق غابت الجوائز عن البرغوث، ومع عودة نيمار ستزادد فرص حصد لقب دوري الأبطال.

انتعاش خط الوسط

ينتظر لاعبو خط الوسط الشباب في الفريق الإسباني لانضمام نيمار حيث سيحصل الشباب على فرصة في الفريق مثل ريكارد بويغ البالغ من العمر 19 عامًا وموسى واجو البالغ من العمر 20 عامًا وكارليس ألينيا البالغ من العمر 21 عامًا حيث سيؤدي ذلك إلى حصولهم على فرص للمشاركة وبالتالي سيرتفع مستواهم الفني والبدني كثيرًا.

وعلى صعيد السلبيات في انتقال نيمار إلى برشلونة فحددها التقرير في الآتي:

قواعد اللعب النظيف

تم إنشاء لوائح اللعب النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لمنع إنفاق أندية كرة القدم المحترفة أكثر مما تكسبه في السعي لتحقيق النجاح والمكاسب حتى لا تتعرض للخسائر وتؤثر على استمرارية النادي على المدى البعيد.

ويعد نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا ولكن استعادته قد يعرقل برشلونة ويضعه تحت طائلة قواعد اللعب النظيف.

مقاعد البدلاء

ميسي، سواريز، نيمار، غريزمان، ديمبيلي، كوتينيو مهاجمو فريق برشلونة الذي يضم أيضًا مهاجمين شبابًا يحتاجون للحصول على فرصة، ومع انتقال نيمار كيف سيكون برشلونة قادرًا على السيطرة على هؤلاء النجوم، وعلى افتراض أن كوتينيو وديمبيلي يتمكنان من البقاء في النادي ويقاتلان من أجل مكانهما؟ في سعيه للعودة إلى القمة فضلًا عن دفع برشلونة فاتورة أجور باهظة حتى يتعين عليه الحفاظ على نجومه.