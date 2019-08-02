تقرير: ريال مدريد سيتعاقد مع فان دي بيك لـ6 مواسم

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن نادي أياكس أمستردام الهولندي وافق على انتقال لاعب دوني فان دي بيك، إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة ”بلاتشر ريبورت“، فإن أياكس وافق بالفعل على عرض ريال مدريد، لضم فان دي بيك، وتبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن عقد فان دي بيك مع ريال مدريد يمتد لـ6 مواسم.

ويشير اتجاه ريال مدريد للتعاقد مع دي بيك إلى فشله في ضم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، في 57 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 13.

وفان دي بيك تدرج في الفئات العمرية لأياكس من 17 و19 و21 عامًا حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.