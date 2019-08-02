زيدان يستعين بخطة برشلونة في حراسة مرمى ريال مدريد

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“، إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لم يغير آراءه في مسألة حراسة مرمى الميرينغي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن تألق الكوستاريكي كيلور نافاس برفقة ريال مدريد في مباراتي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفنربخشة التركي في كأس أودي الأخيرة في ألمانيا، لم يغيّر من موقف زيدان، الذي لا يزال يعتبر البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأول لريال مدريد.

ومضت تقول: ”قضية الحارس الأول محسومة تمامًا في فكر زيدان لصالح كورتوا، ولكن التغيير الوحيد الذي طرأ على ذلك الآن هو أن المدرب الفرنسي بدأ التفكير في منح الفرصة للكوستاريكي نافاس على فترات متباعدة سواءً في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا“.

وتابعت بقولها: ”كشفت مصادر مقربة من زيدان أن الموقف شبه النهائي، بعد عودة كورتوا من الإصابة، سيكون قائمًا على التدوير بعيد المدى بين الحارسين، حيث يلعب كورتوا 4 مباريات متتالية ثم يحصل نافاس على فرصته في مباراة“.

وأكدت أن هناك اتجاهًا لدى زيدان بأن يمنح نافاس الفرصة للمشاركة أساسيًا في جميع مباريات كأس ملك إسبانيا، في سيناريو مشابه لما فعله برشلونة الموسم الماضي، عندما كان الألماني مارك آندري تير شتيغن هو الحارس الأساسي في جميع مباريات الليغا ودوري الأبطال، بينما لعب الهولندي ياسبر سليسين مباريات الكأس.