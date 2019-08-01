نيمار يضاعف مشاكل باريس سان جيرمان

يعيش باريس سان جيرمان أجواء سيئة؛ بسبب مشاكل نجمه البرازيلي نيمار، الذي يصر على الرحيل عن الفريق والعودة لبرشلونة رغم المحاولات الأخيرة من طرف الإدارة لتصفية العلاقة معه وفتح مجال لرحيله في الموسم المقبل.

وعاد النجم البرازيلي لفريقه وسافر للصين، لكنه يتدرب وحيدًا ولا يشارك في المباريات، وهو ما سبب مشاكل لإدارة الفريق الفرنسي حسب صحيفة ”سبورت“.

ويؤدي غياب النجم البرازيلي عن المباريات وعدم حضوره للملعب لمشاكل اقتصادية للفريق، الذي لم يحترم التزاماته مع الصينيين فيما يخص نيمار، حيث لم يشارك سوى قليلًا في أعمال إعلانية.

كما لا يحضر النجم البرازيلي مباريات فريقه في الملعب لتشاهده الجماهير، ورغم أن إدارة الفريق تحدثت عن إصابته وغيابه بسبب التعافي، لكن الوضع غير لائق مع الشركاء في الصين، حيث يعبر غياب نيمار عن عدم احترامهم وعدم الوفاء بالالتزامات الإعلانية للجولة الصينية، والذي كان نيمار أحد أبرز عناصرها.

ورغم أن العلاقة بين نيمار ومدرب الفريق الألماني توماس توخيل جيدة ويسودها الاحترام، لكن المدرب الألماني يأمل في تسوية المشكلة بسرعة؛ لأنها تؤثر على أجواء غرف الملابس.