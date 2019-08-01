بوجود إبراهيموفيتش وشفاينشتايغر.. أتلتيكو مدريد يهزم نجوم الدوري الأمريكي (فيديو)

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الودية الجيدة، بالفوز 3/0 على نجوم الدوري الأمريكي، صباح اليوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول بتفوق أتلتيكو مدريد 1/0، سجله ماركوس لورنتي في الدقيقة 43.

وأضاف النادي الإسباني هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بتوقيع جواو فيلكس ودييغو كوستا في الدقيقتين 85، و90+3 على الترتيب.

وفشل نجوم الدوري الأمريكي في الفوز في آخر 4 مباريات في المباراة السنوية لنجوم الدوري الأمريكي، حيث يرجع آخر انتصار لهم لعام 2015، عندما تغلبوا على توتنهام 2/1.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد يلاقي أتلتيكو سان لويس، ثم يوفنتوس، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2019/2020، بمواجهة خيتافي يوم 18 أغسطس.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز 4 مرات، مقابل خسارة في 5 مباريات إعدادية.