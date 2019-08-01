زيدان يعلق على لعب غاريث بيل الغولف خلال مباراة ريال مدريد ضد توتنهام

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن حياة غاريث بيل الشخصية تخصه هو فقط، وإنه أمر لن يتحدث عنه طالما يؤدي اللاعب الويلزي تدريباته.

وأوضح زيدان يوم الثلاثاء أن بيل، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الإسباني، غاب عن الرحلة إلى ميونخ للمشاركة في كأس أودي الودية لأنه ليس لائقًا من الناحية البدنية ويتدرب في مدريد.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الجناح الويلزي كان يلعب الغولف يوم الثلاثاء في الوقت الذي خسر فيه فريقه 1/0 أمام توتنهام هوتسبير، لكن زيدان رفض إصدار أي أحكام.

وأبلغ المدرب الفرنسي الصحفيين بعد فوز ريال مدريد 5/3 على فنربخشة ليضمن المركز الثالث في البطولة أمس الأربعاء ”أنا هنا. أنا هنا مع لاعبي فريقي، لذا لا يوجد ما أقوله. أتمنى أن يكون قد تدرب هناك“.

وأضاف زيدان ”لن أمنع أي شخص من فعل أي شيء. كل شخص له مسؤولياته وسنرى ماذا كان يفعل في مدريد“.

وتابع المدرب الفرنسي ”لن أتدخل في حياته الشخصية. (غاريث بيل) بقي في مدريد للتدريب. أعتقد أنه تدرب وسنرى الأمور الأخرى“.

وسيطر الحديث عن بيل على الصيف الحالي لفريق العاصمة الإسبانية، وأشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أنه في طريقه إلى الصين للانضمام إلى جيانغسو سونينغ، قبل أن يقول تقرير آخر إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي أوقف الصفقة.

وأمس الأربعاء قدّم لاعبو ريال مدريد أداء جيدًا وضمنوا تفوق فريقهم أمام مرمى فنربخشة، لكن زيدان اعترف أن المشكلة في عدد الأهداف التي استقبلها فريقه.

وقال: ”نعم سنحل هذه المشكلة وسنجتهد. أعلم أننا سنضغط وسنحظى بموسم جيد للغاية. هذا كل شيء“.

وتابع ”لا يحب أي شخص اهتزاز شباكه. لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز. فزنا بـ5 أهداف وكان يمكننا تسجيل المزيد لكن هذا ما حدث“.