أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: بيل يراهن على رحيل زيدان.. وباريس سان جيرمان يراوغ نيمار

تحوّل الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إلى الهجوم بعد فترة طويلة من الصمت على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وإدارة النادي الملكي.

فبعد أن أكد زيدان مرارًا أنه لا يريد بيل في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وقام رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإجهاض محاولات رحيل اللاعب الويلزي الدولي إلى نادي جيانجسو الصيني في اللحظات الأخيرة، فإن اللاعب أبلغ الدائرة المقربة منه أنه لن يرحل عن النادي الملكي، وسيبقى في صفوفه، أيًا كان رأي زيدان، أو رغبة بيريز.

تحدي غاريث بيل

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل الخطة الجديدة التي ينوي بيل تنفيذها مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن بيل قرر أن يستمر في ريال مدريد أيًا كانت المغريات التي يتلقاها من أندية خارجية، وأنه أعلن التحدي أمام زيدان.

وأشارت إلى أن بيل يؤمن تمامًا أن الأمور لن تسير على ما يرام بالنسبة للمدرب الفرنسي في ريال مدريد خلال الموسم الجديد، وأن عليه أن يتحمل الطريقة التي يتعامل بها ”زيزو“ معه، وألا يردّ على تصريحات مدربه التي أشار فيها إلى أن رحيل اللاعب الويلزي سيكون الأفضل بالنسبة لجميع الأطراف.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء:“بيل أبلغ المقربين منه أنه واثق تمامًا من أن زيدان لن يستمر طويلًا كمدرب لريال مدريد، وأنه ينتظر تلك الفرصة كي يرحل زيدان ويعود اللاعب مرة أخرى إلى مكانته المعتادة في صفوف الميرينغي، ولذلك قرر البقاء أيًا كانت الصعوبات انتظارًا للحظة رحيل زيدان“.

وكانت العلاقة بين زيدان وبيل قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، في ظل إعلان المدرب عدم رغبته في استمرار اللاعب، وتصريحات جوناثان بارنيت، مدير أعمال بيل، بأن العلاقة بين موكله وزيدان لم تشهد أي مرحلة جيدة على الإطلاق.

اتفاق نيمار

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن شهر أغسطس المقبل، سيشهد حدثين مهمين، سيكونان حاسمين إلى حدٍ كبيرٍ فيما يتعلق بمستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن اللقاء الأول لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ليغ 1، أمام نادي نيم أوليمبيك، على ملعب ”بارك دي برانس“، يوم 11 أغسطس، سيلعب دورًا مهمًا في ملف نيمار.

وأكدت أن الطريقة التي ستستقبل بها جماهير باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار سيكون لها أثر مهم ومحوري بتحديد مصير اللاعب برفقة النادي الفرنسي خلال الموسم الجديد، خاصة إذا جاء هذا الاستقبال سيئًا في ضوء الأزمات التي يعاني منها نيمار داخل النادي، ورغبته المعلنة في الرحيل إلى نادي برشلونة، مما سيسهّل مهمة الإدارة في اتخاذ قرار البيع.

وتابعت بقولها:“هناك حدث آخر مهم للغاية يوم 16 أغسطس، حيث سيلتقي رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في مدينة ليفربول الإنجليزية، التي تستضيف لقاء رابطة الأندية الأوروبية، ومن المؤكد أن يكون اللقاء المباشر بين الرئيسين حاسمًا في العملية نيمار“.

وسيتم إغلاق سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، في الدوري الإسباني والفرنسي، على حدٍ سواء، يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان عقدوا جلسة مباشرة مع نيمار من أجل وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق لإطلاق سراح اللاعب قريبًا.

وذكرت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي لجأ إلى حيلة جديدة من أجل بقاء اللاعب لمدة سنة إضافية، حتى يتم إطلاق سراحه، الأمر الذي قد يرحب به اللاعب.

وكشفت الصحيفة أن سان جيرمان يرغب في إنهاء الأزمة مع نيمار في أقرب وقت، كي يبقى في النادي حتى الصيف المقبل، ويستطيع النادي أن يعوض غياب النجم البرازيلي بعد ذلك.

وأشارت إلى أن العقبة التي تواجه مسؤولي نادي باريس سان جيرمان هي عدم اقتناع اللاعب بهذا الاقتراح لأنه يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصفقة التبادلية

لا تزال التقارير تشير إلى احتمالات قوية لانتقال الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة تبادلية تتضمن حصول اليوفي على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت تقارير صحفية إن المفاوضات تسير بإيجابية بين الناديين حتى الآن، ولا يتبقى سوى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، إضافة إلى موافقة ديبالا نفسه، والذي لا يزال مترددًا إزاء الرحيل عن يوفنتوس، والانضمام إلى مانشستر يونايتد، الذي لن يلعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، وسيكتفي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى أن يوفنتوس عرض على مانشستر يونايتد انضمام الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم اليوفي، إلى الصفقة التبادلية، بين البيانكونيري ومانشستر يونايتد، لتسهيل مهمة بيع ديبالا والحصول على خدمات لوكاكو.

لوفرين إلى روما؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية وبريطانية إلى أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول بات هدفًا لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مطاردة توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام هوتسبير، ورفض ناديه اللندني التفريط فيه تحوّل روما إلى لوفرين وفقًا لما قالته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن لوفرين قد ينتقل إلى روما مقابل 19 مليون إسترليني، بينما يأمل النادي الإيطالي بتخفيض هذا المبلغ في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

وسبق أن انتقل النجم المصري محمد صلاح، صديق لوفرين المقرب في ليفربول، من روما إلى النادي الإنجليزي، وكذلك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وخسر لوفرين مكانه في تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب الموسم الماضي، لصالح جويل ماتيب، ويكافح من أجل العودة إلى التشكيلة بعد خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي بطل الدوري في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ أن الصفقة قد تتم بالفعل نظرًا لأن الدولي الكرواتي، الذي قاد بلاده إلى نهائي كأس العالم العام الماضي، يبلغ من العمر 30 عامًا وعانى من تكرار الإصابات خلال الموسم الماضي.