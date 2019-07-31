أمل غاريث بيل في الرحيل عن ريال مدريد يتبخر

انتهى أمل غاريث بيل جناح ريال مدريد في الانتقال إلى الدوري الصيني والحصول على مبلغ ضخم بعدما أغلق باب الانتقالات هذا الصيف في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

وكان الدولي الويلزي يرى في عرض جيانغسو سونينغ الأمل الأخير في رحيله عن ريال مدريد، فضلًا عن الحصول على مقابل مادي كبير.

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانغسو مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني، حيث تردد أن الدولي الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) في الأسبوع ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري الصيني.

لكن تقارير أشارت إلى أن مفاوضات انتقال بيل (30 عامًا) إلى جيانغسو انهارت عقب رفض ريال مدريد رحيله مجانًا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن بيل رفض السفر إلى ميونخ في ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أودي نظرًا لغضبه من إدارة النادي والمدير الفني زين الدين زيدان لرفض انتقاله إلى الصين.

وبدا أن بيل، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات منذ انتقاله إلى ريال قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013، خرج من حسابات النادي الإسباني بعدما قال زيدان منذ أيام إن اللاعب ”كان قريبًا جدًا من الرحيل“.

وتعاقد جيانغسو بالفعل مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني والمدافع البرازيلي ميراندا من إنتر ميلان أي أن النادي أكمل صفوفه من اللاعبين الأجانب.