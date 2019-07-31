سيميوني: إعادة بناء أتلتيكو مدريد أمر صعب

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن عملية إعادة البناء التي يمر بها فريقه في الوقت الراهن ليست سهلة على الإطلاق، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم، مثل: أنطوان غريزمان، ودييغو غودين.

وقال سيميوني، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات لشبكة ”إي إس بي إن“ التلفزيونية:“بالطبع لم يكن الأمر سهلًا في ظل هذه التغييرات الكثيرة، النادي يعمل من أجل الحصول على اللاعبين الذين نحتاجهم في هذا المشروع الجديد“.

ويعد اللاعب البرتغالي جواو فيليكس أحد الوافدين الجدد على أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني.

وتحدث سيميوني عن اللاعب البرتغالي الجديد قائلًا:“جواو مثله مثل جميع اللاعبين الشباب الآخرين، إنه يعمل بأفضل طريقة ممكنة، ويمكنه، ببعض التوفيق، أن يكون أكثر تطورًا في المستقبل“.

وأسهب سيميوني في الإشادة بفيليكس قائلًا:“يتميز بطريقة لعب جيدة، لقد استمتعت بمشاهدته منذ مجيئه، لديه رؤية جيدة، وتحكم جيد، سنساعده على النمو والتطور ليصبح لاعبًا أفضل وأقوى“.

كما تحدث سيميوني أيضًا عن لاعب آخر جديد في صفوف أتلتيكو مدريد، هو فيكتور هيريرا، حيث قال:“يمكنه اللعب جيدًا في طريقة 4 / 4 / 2 أو 4 / 4 / 3، لقد لعب بكلتا الطريقتين مع فريقه القديم، ويبدو أنه يتأقلم مع نظامنا، قدراته وخبرته في الوصول إلى منطقة مرمى المنافس ستكون مفيدة للغاية“.

وفي ختام تصريحاته اعترف سيميوني أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء خلال مباراته الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي فاز بها بنتيجة 7 / 3.

واختتم المدرب الأرجنتيني قائلًا:“ارتكبنا العديد من الأخطاء، واستقبال 3 أهداف في مباراة واحدة هو أمر مبالغ فيه، ولكننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة أيضًا، وأمام تشفاز لم نقدم ما هو كافٍ وواجهنا صعوبات“.