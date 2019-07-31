جواو فيلكس: أحلم أن أصبح مثل رونالدو

أكد جواو فيلكس البرتغالي الشاب الذي حطم الرقم القياسي في تعاقدات أتلتيكو مدريد عبر تاريخه، أن هدفه أن يصبح مثل قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو.

وكشف فيلكس البالغ عمره 19 عامًا عن إعجابه بمواطنه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، قائلًا من أحلامه أن يكون له مستقبل مشابه لنجم يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد.

وأكمل فيلكس انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الشهر الحالي مقابل 126 مليون يورو (113 مليون جنيه إسترليني/142 مليون دولار) بعد موسم رائع مع بنفيكا.

وتألق المهاجم الشاب أيضًا إلى جانب رونالدو وقادا البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم في يونيو/حزيران الماضي.

وقال فيلكس لشبكة ESPN إنه يحلم بمسيرة مثل التي خاضها ”الدون“، الذي يرى الكثيرون أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأضاف جواو فيلكس ”فاز كريستيانو رونالدو بخمس جوائز للكرة الذهبية، وحلم أي لاعب أن يكون مثله“.

وسعى العديد من الأندية خلف فيلكس الذي من المتوقع أن يكون خليفة أنطوان غريزمان في أتلتيكو خاصة بعد رحيل المهاجم الفرنسي إلى برشلونة.

وعن سبب تفضيله أتلتيكو قال فيلكس إن المهاجمين الرائعين الذين سبق لهم اللعب للنادي ساهموا في قراره، موضحًا ”شاهدت العديد من المهاجمين الذين لعبوا لأتلتيكو وكانوا رائعين، لذلك أريد أن أصبح التالي في تاريخ النادي لهذا اخترت أتلتيكو“.

وتعرض فيلكس لإصابة في أولى مبارياته مع الفريق أمام نومانسيا، لكنه ساهم في الفوز الكبير بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على أتلتيكو مدريد.

وفيلكس أحد تسع صفقات جديدة انضمت إلى أتلتيكو خاصة بعد رحيل غريزمان وخوانفران ودييغو غودين ولوكاس هرنانديز ورودري.

من المقرر أن يلعب أتلتيكو ثلاث مباريات ودية أمام كل نجوم الدوري الأمريكي وأتلتيكو دي سان لويس ويوفنتوس، قبل بدء الموسم الجديد ضد خيتافي في الدوري يوم 18 أغسطس/آب المقبل.