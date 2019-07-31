تقارير: لاعب برشلونة يودع زملائه عقب نهاية التدريبات استعدادًا للرحيل

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي مالكوم، لاعب نادي برشلونة، ودع زملاءه بالفريق، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء التدريب، استعدادًا للخضوع لفحص طبي لصالح نادي زينيت سان بطرسبرغ هذا الأسبوع.

وكشف الصحفي جيرارد روميرو بإذاعة RAC1 الإسبانية، أن هناك اتفاقًا تم بين ناديي برشلونة وزينيت على نقل مالكوم بمبلغ 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، سيوقع اللاعب البرازيلي مع النادي الروسي لخمسة مواسم.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أكدت أن خافيير ريبالتا، المدير الرياضي للفريق الروسي، وجِد في برشلونة من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة كافة.

النادي الروسي قدَّم عرضًا بـ35 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين كحوافز ومتغيرات، وسيحصل مالكوم على راتب سنوي يقدر بـ6 ملايين يورو، قبل أن يتوصلا للاتفاق السابق.

صاحب الـ22 عامًا انضم إلى برشلونة قادمًا من بوردو في صيف 2018 بمبلغ 41 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

ولم يجد الجناح البرازيلي مكانًا في تشكيل برشلونة الأساسي خلال الموسم الماضي، وكانت مشاركاته قليلة للغاية، إذ إنه لعب 24 مباراة في كل المسابقات أغلبها كبديل وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وضع مالكوم تأزم أكثر مع استقدام الفرنسي أنطوان غريزمان في الصيف الحالي، ليتقلص عدد الدقائق المتوقع حصوله عليها.