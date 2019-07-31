تقرير: تألق نافاس في مباراة ريال مدريد ضد توتنهام يحرج زيدان ويثير الجدل بشأن ”الحارس الأول“

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مباراة ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في قبل نهائي كأس ”أودي“ في ميونخ، يفتح الباب على مصراعيه أمام قضية ”الحارس الأول“ في النادي الملكي.

وخسر ريال مدريد أمام توتنهام بهدف نظيف أحرزه هاري كين، ولعب نافاس دورًا كبيرًا في الحفاظ على كبرياء الريال من السقوط في هزيمة مدوية أخرى.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن نافاس، الذي لعب على حساب البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من إصابة ستجبره على الغياب لمدة لا تقل عن 4 أسابيع، أنقذ ريال مدريد من فرص محققة بالجملة خلال المواجهة مع وصيف بطل أوروبا، ولولاه لخرج ريال مدريد بـ“فضيحة“ لا تختلف كثيرًا عما حدث للنادي الملكي في لقائه أمام أتلتيكو مدريد في نيوجيرسي، والذي انتهى لصالح الروخي بلانكوس 7-3.

وأضافت: ”أعلن زيدان من قبل أن كورتوا سيكون الحارس الأول في ريال مدريد خلال الموسم الجديد، بل إن نافاس كان على وشك الرحيل عن النادي، لولا ضعف المقابل المادي للعروض التي تلقاها، ولكن تألق الكوستاريكي أجبر زيزو على تغيير لهجته فيما يتعلق بالحارس الأول“.

ونقلت عن زيدان قوله بعد المباراة: ”لعب كيلور نافاس مباراة عظيمة، لا أعتقد أن هناك أي لاعب يستطيع حجز مكانه بشكل نهائي، الكل جزء من فريق واحد، ويجب أن يكون الجميع مستعدين للمرحلة المقبلة“.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن إصابة كورتوا جاءت في توقيت سيئ للغاية بالنسبة للحارس، لأنه من الممكن ألا يلحق بمباراة ريال مدريد الافتتاحية في الدوري الإسباني، الليغا، أمام سلتا فيغو، يوم 17 أغسطس المقبل، على ملعب ”بالايدوس“.

وقالت: ”إذا لعب نافاس في المباراة الافتتاحية للدوري، وأثبت وجوده بشكل قوي، فإنه سيكون من الصعب تغيير وضعه كحارس أساسي، لأن زيدان معروف بعدم إجراء تعديلات في التشكيلات الناجحة كثيرًا“.