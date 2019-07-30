زيدان يتحدث عن هزيمة ريال مدريد أمام توتنهام وسر غياب غاريث بيل

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بمستوى فريقه في ودية توتنهام رغم الخسارة بهدف نظيف، مفسرًا في الوقت نفسه عدم تواجد الويلزي غاريث بيل مع الفريق في معسكره الحالي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: ”الفريق كان أفضل اليوم، يجب علينا أن نتحسن يوميًا، لا يمكن أن نكون سعداء بالهزيمة، لكننا قدمنا مستوى أفضل“.

وأضاف: ”كيلور نافاس، حارس الفريق، قدم مباراة جيدة اليوم، لا يوجد لاعب أساسي هنا، يجب على الجميع أن يكون جاهزًا“.

وعن مستقبل جيمس رودريغيز مع الفريق، أشار: ”لا اعرف ماذا سيحدث معه، نحن هنا نتدرب ونلعب وهذا ما أفكر به، أنا سعيد بقائمة اللاعبين الذين أمتلكهم. صحيح أن الوقت حاليًا ليس جيدًا لنا، لكن لن نستلسم“.

وتابع: ”سأكون شخصًا إيجابيًا دائمًا.. أنا سعيد باللاعبين، صحيح أننا لا نقدم أفضل أداء لنا، لكنّي متأكد أننا سنصبح أفضل مع تقدم المباريات وزيادة الثقة.. لا أحد يعرف ماذا سنقدم هذا الموسم، لدي ثقة بالفريق“.

وعن عدم تواجد غاريث بيل مع الفريق، أوضح: ”بيل لم يُسافر إلى هنا لأنه غير جاهز، لقد اتخذت القرار بعد أن تحدثت مع الأطباء وبيل شخصيًا“.

وأبرزَ بالقول: ”النتائج معقدة، لدي ثقة بالفريق وواثق باللاعبين، لسنا متسعدين بعد، ونحتاج للفوز“.

وعن صفقات الفريق، أوضح: ”كل شيء ممكن أن يحدث حتى نهاية الميركاتو، عقلنا هنا الآن في المباريات والاستعداد للموسم“.