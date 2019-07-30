ماذا تحتاج صفقة نيمار حتى يرحل اللاعب عن باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة؟

أكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا وصلت لطريق مسدود وتحتاج لتحرك من إدارة برشلونة نحو الفريق الباريسي؛ لإقناعه برغبة إعادة النجم البرازيلي للكامب نو.

وحسب الصحيفة، فكل المفاوضات السابقة تمت بين الوسطاء والمدراء الرياضيين وظلت حبيسة اقتراحات المكاتب دون التحرك بجدية لحسم الصفقة أو تأكيد برشلونة على رغبته في التعاقد مع النجم البرازيلي.

وقدم برشلونة عدة اقتراحات عبر وسطاء، أبرزها كان اقتراحًا بتبادل لاعبين ومبلغ مالي قليل، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان.

وتحتاج الصفقة لتدخل جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، شخصيًا عبر اتصال مع نظيره في النادي الفرنسي ناصر الخليفي، أو زيارة مباشرة لإذابة جبل الجليد بين الفريقين وحسم الصفقة.

وأصبح الفريق الباريسي، حسب ”سبورت“، منفتحًا على بيع نجمه والتقليل من مطالبه المالية، لكن برشلونة غير مستعد لدفع المال حاليًا، ويصر على صفقة تبادلية من لاعبين.

ويبقى هناك حل أخير في الصفقة، يقضي بإعارة باريس سان جيرمان نجمه نيمار إلى برشلونة مع بند يلزمه بشرائه صيف 2020.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن باريس سان جيرمان منفتح على رحيل البرازيلي نيمار من الفريق هذا الصيف، لكنه يفضل عدم بيعه لبرشلونة.

وحسب الصحيفة، فقد تحدث الفريق لعدة فرق من أجل نيمار ومستعد لتقليص مطالبه المالية، لكن هناك ”فيتو“ ضد برشلونة من إدارة الفريق الفرنسي.

من جانبه، قال توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عقب ودية فريقه ضد سيدني الأسترالي، عن بيع نيمار: ”لا توجد أخبار عن مستقبل اللاعب، لا يزال هُنا وما زال لاعبًا لفريقي“.

وتريد إدارة سان جيرمان استغلال أموال نيمار في الامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية، بالإضافة إلى اختيار التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017، لقاء 222 مليون يورو.

ويرتبط نيمار مع الفريق الباريسي بعقد يمتد حتى صيف العام 2022.