شرطة ساوباولو ترفض اتهام نيمار باغتصاب عارضة أزياء برازيلية

رفضت شرطة ساو باولو، تقديم أي اتهام جنائي لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي في باريس.

وكشفت مصادر قضائية، أن الشرطية جوليانا لوبيز بوساكوس، المسؤولة في القسم السادس للدفاع عن المرأة في ساو باولو، أنهت تقريرها بعدم وجود أدلة كافية لاتهام نجم الـ“بي إس جي“ رسميًّا بالاغتصاب والاعتداء.

ووفقًا لتصريحات أحد المحققين في القضية لجريدة فوليا دي ساو باولو اليومية، وجدت الشرطية تناقضات كثيرة في أقوال عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا (26 عامًا) حول الواقعة، وهو ما أدى إلى إنهاء التحقيقات دون توجيه أي اتهام لصاحب الـ (27 عامًا).

إلا أن هذا لا يعني أن القضية أغلقت، إذ إنه لا يزال أمام النيابة العامة مهلة 15 يومًا، إما للمطالبة باستمرار القضية، وإما بغلقها تمامًا.

وكان القضاء البرازيلي منح منتصف الشهر الجاري وقتًا إضافيًّا للشرطة لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكانت ناجيلا اتهمت نيمار بالعنف واغتصابها في أحد فنادق باريس، إذ قام بدعوتها بعد التعرف عليها عبر المواقع الاجتماعية.

كما ادعت ناجيلا أن منزلها تعرض للسرقة وقالت، إن عدة أدلة تدين النجم البرازيلي من بينها صور وفيديوهات تمت سرقتها وفتحت شرطة ريودي جانيرو تحقيقًا في الموضوع.

ولا زال نيمار يثير الجدل بشأن عودته لبرشلونة، إذ تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن استعداد باريس سان جرمان لتخفيض مطالبه المالية من300 مليون إلى 180 مليون يورو فقط للتخلي عنه.